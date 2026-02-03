Claudio Lippi ha deciso di chiarire la sua situazione sui social, aprendo un profilo Instagram. A 81 anni, il volto storico di programmi come Buona domenica e Mai dire Gol ha voluto rassicurare i suoi fan: “Sono vivo e non in terapia intensiva”. La notizia circolava da giorni e lui ha scelto di mettere fine alle speculazioni direttamente con un messaggio semplice e diretto.

Claudio Lippi, 81 anni il prossimo 3 giugno e volto storico di programmi tv come Buona domenica e Mai dire Gol, ha aperto in queste ore un profilo Instagram. Provato dall’età, ma con lo sguardo lucido di chi promette di raccontare 60 anni di televisione, tanta quanta è la sua esperienza all’interno del piccolo schermo, ha già pubblicato cinque post. Il primo, il più importante, è un video in cui si rivolge direttamente al proprio pubblico, composto di vecchi spettatori tv e giovani che lo hanno conosciuto nelle ultime settimane attraverso le scottanti puntate di “ Falsissimo “, il format YouTube con cui da mesi Fabrizio Corona sta smontando la narrazione che vuole la televisione come un mondo idilliaco. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Claudio Lippi apre profilo social: "Sono vivo e non in terapia intensiva"

Claudio Lippi rompe il silenzio e smentisce le voci sulla sua salute.

Claudio Lippi è attualmente in terapia intensiva.

