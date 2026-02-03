Claudio Lippi torna a farsi vedere sui social dopo settimane di silenzio sulla sua salute. In una recente pubblicazione, il conduttore ha chiarito di stare bene e di non essere in terapia intensiva, rompendo così le voci circolate dopo la sua apparizione in ospedale con la cannula dell’ossigeno al naso, durante il video con Fabrizio Corona. Lippi si è mostrato sereno e ha voluto rassicurare i suoi fan, confermando che sta affrontando il recupero senza problemi.

Claudio Lippi sta bene. A poche settimane di distanza dalla videochiamata, che il conduttore aveva fatto con Fabrizio Corona in un episodio di Falsissimo, dove si era mostrato in ospedale con la cannula dell'ossigeno al naso, Lippi è tornato a farsi vedere sui social network. Con un lungo video pubblicato sulla sua pagina Instagram il presentatore ha smentito la notizia fatta circolare da Corona, che lo dava in fin di vita e ricoverato in rianimazione. "Eccomi, sono vivo, non sono in terapia intensiva". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Claudio Lippi (@claudiolippireal) Il video di Lippi sui social. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Claudio Lippi rompe il silenzio sulla sua salute: "Sono vivo e non sono in terapia intensiva"

Claudio Lippi rompe il silenzio e smentisce le voci sulla sua salute.

Claudio Lippi ha deciso di chiarire la sua situazione sui social, aprendo un profilo Instagram.

