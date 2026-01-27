Guardate Claudio Lippi Fabrizio Corona mostra lo storico conduttore in terapia intensiva

In questo articolo si aggiornano le condizioni di salute di Claudio Lippi, ricoverato in terapia intensiva. La notizia evidenzia la delicatezza della situazione e l’importanza di monitorare attentamente lo stato di salute del conduttore, senza ricorrere a allarmismi.

Le condizioni di salute di Claudio Lippi sono critiche: il conduttore è ricoverato in terapia intensiva. Dal letto dell’ospedale, però, ha voluto rompere il silenzio con un gesto inatteso, una videochiamata a Fabrizio Corona per complimentarsi con lui per il lavoro svolto a Falsissimo, in particolare per le due puntate intitolate Il Prezzo Del Successo. Episodi che Corona è stato poi costretto a oscurare su indicazione del giudice, dopo l’accoglimento della richiesta dei legali di Alfonso Signorini. Visibilmente provato e molto dimagrito, Lippi ha parlato a lungo con Corona. Nel corso della chiamata, concentrandosi soprattutto sulla televisione, ha confidato di desiderare che “saltino un po’ di teste” e ha spiegato che parlare con lui gli fa bene, in un momento in cui è chiuso in terapia intensiva in attesa di capire se abbia o meno un tumore al polmone.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Claudio Lippi, noto conduttore e cantante italiano, si trova in terapia intensiva senza risorse economiche.

Claudio Lippi è attualmente in terapia intensiva.

