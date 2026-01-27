Claudio Lippi in fin di vita in terapia intensiva e senza un euro | le dichiarazioni di Fabrizio Corona fanno preoccupare

Claudio Lippi, noto conduttore e cantante italiano, si trova in terapia intensiva senza risorse economiche. La sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo ha fatto di lui una figura riconosciuta in Italia. Le recenti dichiarazioni di Fabrizio Corona hanno suscitato preoccupazione sul suo stato di salute e sulla situazione finanziaria. Questa notizia evidenzia le difficoltà di un artista che ha lasciato un’impronta significativa nel panorama culturale nazionale.

Il noto conduttore e cantante tra gli ospiti della puntata di 'Falsissimo' che su YouTube ha raccolto 1,6 milioni di visualizzazioni in neanche 24 ore Conduttore, cantante, produttore di successo. Nato a Milano nel 1945. Lui è Claudio Lippi. Una figura nota dello spettacolo italiano, particolarmente negli anni 70, 80, 90 ma anche 2000. Poi non si è visto quasi più. Fino a ieri, 26 gennaio 2026, quando Fabrizio Corona ha pubblicato una nuova puntata del suo format web dal titolo ‘Falsissimo’. Corona nella puntata di ieri ha mostrato una videochiamata con Claudio Lippi, che si complimenta con l'ex re dei paparazzi e sostiene di voler "vedere saltare un po' di teste".🔗 Leggi su Today.it

Claudio Lippi è attualmente in terapia intensiva.

Claudio Lippi, da un letto di terapia intensiva, ha partecipato tramite videochiamata alla trasmissione Falsissimo, affrontando il tema di Mediaset.

