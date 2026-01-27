CLAUDIO LIPPI ROMPE IL SILENZIO | ACCUSE DURISSIME A MEDIASET E DE FILIPPI!

Claudio Lippi, figura storica della televisione italiana, torna a parlare attraverso un podcast, esprimendo dure accuse nei confronti di MediaSet, Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi. Le sue parole rappresentano un momento di riflessione sulle dinamiche del settore e sulla percezione dei protagonisti televisivi nel contesto attuale.

La voce dimenticata della TV italiana riappare nel podcast di Corona: attacchi a Mediaset, Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi. Un racconto potente che scuote il mondo dello spettacolo. È il 26 gennaio 2026 quando Fabrizio Corona lancia un nuovo episodio esplosivo del suo podcast “Falsissimo”, intitolato Il prezzo del successo – Parte finale. Una puntata che accende i riflettori su Mediaset, Pier Silvio Berlusconi e sul controverso addio di Barbara D’Urso alla rete. Ma il colpo di scena più eclatante arriva con l’intervento a sorpresa di Claudio Lippi, volto storico della TV italiana, da tempo sparito dal piccolo schermo. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Approfondimenti su Claudio Lippi

Claudio Lippi, noto volto della televisione italiana, ha rilasciato dichiarazioni dal letto d’ospedale in una telefonata con Fabrizio Corona.

In un momento difficile per Claudio Lippi, ricoverato in terapia intensiva, si susseguono notizie contrastanti sulla sua condizione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Claudio Lippi

Claudio Lippi in terapia intensiva rompe il silenzio: videochiama Corona e lancia uno sfogo sulla tv italianaClaudio Lippi parla senza filtri dalla terapia intensiva. Scopri le sue riflessioni sul mondo della televisione italiana. mondotv24.it

Claudio Lippi in terapia intensiva, il video choc dal letto d’ospedale: Devono saltare delle testeClaudio Lippi in terapia intensiva: letto d’ospedale, flebo, rabbia e vecchi conti da saldare.E poi lui, peggio del prezzemolo, Fabrizio Corona. blogdilifestyle.it

Claudio Lippi è stato ospite in chiamata nell’ultima puntata di Falsissimo. Il conduttore ha parlato con Corona da un letto di ospedale e ha voluto dire la sua su quanto fatto da Fabrizio, andandoci pesante: “Sto seguendo un lavoro che mi imbarazza dirti, quant - facebook.com facebook

Perché la carriera di Claudio Lippi è finita: il silenzio di Pier Silvio Berlusconi e l’appello per tornare in TV x.com