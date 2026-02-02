Civitavecchia Angelilli e Rocca presentano il Piano d’azione per la reindustrializzazione

Roberta Angelilli ha presentato il nuovo Piano d’azione per rilanciare la zona industriale di Civitavecchia. La vicepresidente della Regione Lazio ha spiegato che il piano punta su transizione energetica, innovazione e sviluppo logistico. È un passo deciso per riaccendere l’economia locale e creare nuove opportunità di lavoro. Angelilli ha assunto il ruolo di Commissario straordinario del governo, puntando a portare avanti i progetti in modo rapido e concreto.

Transizione energetica, rilancio industriale, innovazione e sviluppo del settore logistico: sono queste le priorità del piano di reindustrializzazione dell'area di Civitavecchia affidato a Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, nominata Commissario straordinario del governo. La nomina, proposta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e formalizzata dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, assegna al Commissario il compito di coordinare il completamento dei progetti di riconversione industriale, accelerare la produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenere le imprese, tutelare l'occupazione e attrarre investimenti strategici.

