Cividale del Friuli si prepara a una partita importante. Mercoledì prossimo, la squadra di Stefano Pillastrini affronta la capolista della serie A2 in trasferta. La sfida è decisiva e i giocatori sono pronti a dare il massimo, sperando di fare uno sgambetto alla squadra favorita.

Cividale del Friuli è la nuova minaccia per il vertice della classifica. Mercoledì prossimo, nella trasferta di un’importante partita decisiva, la squadra guidata da Stefano Pillastrini affronterà l’attuale leader della serie A2. La squadra friuliana, che ha vinto la promozione dalla Serie B nel 202021, sta mostrando una forza crescente, con un impianto interno forte, costruito su atleti che giocano insieme da anni. Dopo una sconfitta pesante a Rieti, con soli 54 punti e un’esperienza di Lucio Redivo che ha chiuso a zero, la squadra sembrava perdere forza. Ma l’ingresso di Karvel Anderson, il ritorno di Ferrari – ora in parte recuperato con il fratello Alessandro – ed il ritrovato impatto di Cosimo Costi da Avellino, hanno permesso a Cividale di riallinearsi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cividale del Friuli si prepara a una sconfitta decisiva contro l’attuale leader della classifica.

Approfondimenti su Cividale del Friuli Seria A2

La partita di mercoledì prossimo tra Cividale del Friuli e la squadra avversaria si presenta come uno degli appuntamenti più importanti della stagione.

Il “Balcone del Friuli” si anima di luci e magia, pronto ad accogliere la notte più speciale dell’anno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Cividale del Friuli Seria A2

Argomenti discussi: Basket: la Reale Mutua Basket Torino cede a Cividale; Sei nuovi agenti di Polizia per Questura di Udine e Commissariato di Cividale; Reale Mutua Torino crolla a Cividale: il +10 del primo tempo si trasforma in sconfitta 72-62; Il resoconto della 48ma tappa del Viaggio della Fiamma Olimpica, con arrivo a Udine.

Cividale del Friuli è la nuova rivale. Mercoledì prossimo sfida decisivaPilla rigenera la squadra: perso Ferrari trova linfa dal fratello maggiore e dall’ex Avellino Costi. . msn.com

Giornata di scoperta a Cividale del Friuli per gli atleti della World Masters CupGiornata di riposo alla World Masters Cup tra visite culturali, eccellenze enogastronomiche e attesa per le staffette. nordest24.it

Giornata di scoperta a Cividale del Friuli per gli atleti della World Masters Cup -> https://www.nordest24.it/world-masters-cup-sci-nordico-visita-cividale - facebook.com facebook