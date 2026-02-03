Cividale del Friuli è la nuova rivale Mercoledì prossimo sfida decisiva

La partita di mercoledì prossimo tra Cividale del Friuli e la squadra avversaria si presenta come uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Gli esperti puntano gli occhi sulla squadra di Cividale, che si sta facendo strada come una vera rivale. Fino a poco tempo fa, Verona e Brindisi erano considerate le favorite, ma ora i pronostici si sono spostati su questa nuova formazione. La sfida promette scintille e potrebbe cambiare gli equilibri in classifica.

Secondo gli addetti ai lavori, la squadra da cui guardarsi doveva essere Verona, in seconda battuta Brindisi, poi Rimini e Scafati. Invece a tenere il passo della Vuelle, oggi c'è prima di tutti Cividale. La squadra di Pillastrini, che tutti davano per morta dopo la cessione di Ferrari alla Virtus, ha dimostrato di avere mille risorse, ma soprattutto un solido impianto di squadra, con atleti che giocano insieme da anni e per questo sono più cementati di altri. Il 9 gennaio, alla prima uscita senza Ferrari, la truppa di 'Pilla' sbanda di brutto e rimedia quasi 30 punti di scarto a Rieti, segnandone appena 54.

