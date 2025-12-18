Il balcone del Friuli si prepara alla sua notte più magica
Il “Balcone del Friuli” si anima di luci e magia, pronto ad accogliere la notte più speciale dell’anno. Valle di Soffumbergo si prepara a risplendere con l’atmosfera incantata del Natale, invitando tutti a vivere momenti di gioia e convivialità in un contesto mozzafiato. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla bellezza di un borgo che si trasforma in un incanto natalizio.
Il fascino del Natale torna a risplendere su Valle di Soffumbergo, il suggestivo borgo del Comune di Faedis noto come “Balcone del Friuli”. Anche quest’anno la Pro Loco rinnova l’appuntamento con la tradizionale “Notte di Natale sul Balcone del Friuli”, una serata che unisce spiritualità, calore. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Tradizione, comunità e panorama incantato: una Vigilia di Natale magica sul Balcone del Friuli.
Anche quest’anno la Pro Loco Valle di Soffumbergo rinnova l’appuntamento con la tradizionale “Notte di Natale sul Balcone del Friuli”, una serata che unisce spiritualità, calore comunitario e sapori autentici del territorio - facebook.com facebook
