Gaza ancora morti In Cisgiordania aggrediti e feriti attivisti italiani

A Gaza, ancora morti nella Striscia. Intanto tre cittadini italiani sono rimasti feriti in Cisgiordania in un attacco condotto da un gruppo di coloni israeliani. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gaza, ancora morti. In Cisgiordania aggrediti e feriti attivisti italiani

