Travaglio a Crosetto | Perché non dite agli Usa che non si devono permettere di sanzionare Albanese? Difendiamo tutti i cittadini italiani

Durante un confronto acceso, Travaglio ha criticato Crosetto e gli Stati Uniti per le sanzioni inflitte a Albanese, cittadina italiana coinvolta in indagini ONU sui territori occupati da Israele. L’intervento mette in discussione il ruolo delle potenze straniere e le implicazioni per la sovranità italiana, sollevando interrogativi sulle modalità e i limiti delle azioni internazionali contro cittadini italiani.

“Non c’è qualcosa di stonato quando gli Stati Uniti, con la loro potenza, applicano delle sanzioni individuali a una cittadina italiana chiamata dall’Onu a fare indagini sui territori occupati da Israele? Sanzioni al punto che non può nemmeno aprire un conto in banca. Come governo italiano non sarebbe un gesto nobile dire ‘ Francesca Albanese ha il diritto di parlare perché i reati di opinione non devono esistere’. Ma soprattutto: ‘Caro governo americano non si sanziona un cittadino italiano per le sue idee’. Mi piacerebbe che il governo o il presidente della Repubblica si esponessero per dire ‘non vi dovete permettere’. Ilfattoquotidiano.it Crosetto contro Travaglio ad Atreju su Ucraina e Nato, poi l'attacco durissimo a Francesca Albanese - Scontro ad Atreju tra Crosetto e Travaglio su Ucraina, Nato e aiuti a Kiev. virgilio.it

Crosetto a Travaglio sul palco di Atreju: «Guerra in Ucraina colpa della Nato? Bello da dire, ma falso». La battuta su Salvini e la standing ovation su Francesca Albanese- I ... - Il ministro della Difesa incalzato dal direttore del "Fatto Quotidiano" ad Atreju: «Putin parla di pace, ma sgancia 1. open.online

?ATREJU! Il nostro Ministro della Difesa Guido Crosetto intervistato ad Atreju da Marco Travaglio. - facebook.com facebook

Il tentativo disperato di Crosetto di far ragionare Travaglio ad Atreju. Di @mariannarizzini x.com

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a Crosetto: “Perché non dite agli Usa che non si devono permettere di sanzionare Albanese?”. “Difendiamo tutti i cittadini italiani”