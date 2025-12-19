Auto elettriche nuove regole per le batterie dopo la stretta dell’Antitrust

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso con impegni quattro procedimenti nei confronti di importanti produttori di auto elettriche, tra cui Stellantis, Tesla, BYD e Volkswagen. La stretta riguarda le batterie, elemento chiave per il mercato delle vetture a zero emissioni, e impone nuove regole per garantire trasparenza e concorrenza nel settore.

L’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha concluso con impegni i quattro procedimenti istruttori avviati nei confronti di Stellantis Europe, Tesla Italy, BYD Industria Italia e Volkswagen Group Italia. Al centro delle istruttorie vi era la correttezza e la trasparenza delle informazioni fornite ai consumatori su alcuni aspetti chiave dei veicoli elettrici: l’autonomia di percorrenza chilometrica, la perdita di capacità delle batterie nel tempo e le condizioni applicate alla garanzia convenzionale. La decisione dell’Autorità arriva al termine di un percorso di verifica che ha coinvolto alcuni dei principali operatori del mercato automobilistico elettrico in Italia e rappresenta un passaggio rilevante per la tutela dei consumatori in una fase di forte crescita dell’offerta di veicoli a zero emissioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

