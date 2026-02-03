Ciclone Harry tragedia nel Mediterraneo si parla di 1000 morti

Un’onda di dolore e paura ha attraversato il Mediterraneo. Durante la tempesta chiamata Harry, tra fine gennaio e inizio febbraio 2026, circa mille persone sono scomparse in mare. Le autorità ancora cercano di capire quante siano riuscite a salvarsi e quante purtroppo no. La tragedia ha colpito molte famiglie e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e sui soccorsi nel Mediterraneo.

Un’ondata di morti nel Mediterraneo ha scosso l’Europa e il mondo intero, con stime che parlano di circa mille persone scomparse in mare durante la tempesta ciclonica chiamata Harry, avvenuta tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio 2026. Il disastro si è verificato nel cuore del bacino centrale del Mediterraneo, una zona già nota per i rischi elevati legati alle traversate migratorie. A essere coinvolte sono state centinaia di imbarcazioni, spesso costruite con materiali precari, sovraccariche di persone che cercavano di raggiungere le coste europee fuggendo da conflitti, povertà e violenze nel Nord Africa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

