Ciclone Harry pubblicato il bando per i ristori alle imprese

Il governo ha aperto il bando per i ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry. A partire dal 17 febbraio, gestori di stabilimenti balneari e altre attività sui litorali potranno presentare le domande per ricevere il contributo straordinario deciso a fine gennaio. La misura mira ad aiutare le imprese danneggiate dalla furia del ciclone.

Sul sito della Regione e su quello dell’Irfis è già online l'avviso approvato dal dipartimento delle Attività produttive. Schifani: "Garantiti tempi rapidi per consentire la ripresa delle attività" I gestori di stabilimenti balneari e altre attività economiche e produttive ricadenti sui litorali che hanno subito danni a seguito del ciclone Harry potranno presentare dal prossimo 17 febbraio la richiesta del contributo straordinario varato dal governo Schifani lo scorso 29 gennaio. Sul sito della Regione Siciliana e su quello dell’Irfis è stato pubblicato oggi l'avviso approvato dal dipartimento delle Attività produttive.🔗 Leggi su Palermotoday.it

L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso per le imprese agricole colpite dal ciclone “Harry”.

La Regione Siciliana si dice pronta a partire con i primi aiuti economici alle imprese siciliane

Il ciclone Harry ha messo a dura prova il nostro territorio, ma la Calabria sa come rispondere: con il coraggio di chi non si arrende Il Network LaC resta al fianco della Locride, pronti a rialzarci insieme, più uniti e forti di prima - facebook.com facebook

Si è detto che il ciclone Harry non ha fatto vittime. Vero, se ci si ferma alla terraferma. Falso, se si alza lo sguardo di qualche miglio verso il mare. Quelli non contano Non hanno volti. E quando non hai un volto puoi anche morire due volte: in mare e nel silenz x.com