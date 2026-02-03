Ciclone Harry pubblicato il bando per i ristori alle imprese

Il governo ha aperto il bando per i ristori alle imprese colpite dal ciclone Harry. A partire dal 17 febbraio, gestori di stabilimenti balneari e altre attività sui litorali potranno presentare le domande per ricevere il contributo straordinario deciso a fine gennaio. La misura mira ad aiutare le imprese danneggiate dalla furia del ciclone.

Sul sito della Regione e su quello dell'Irfis è già online l'avviso approvato dal dipartimento delle Attività produttive. Schifani: "Garantiti tempi rapidi per consentire la ripresa delle attività" I gestori di stabilimenti balneari e altre attività economiche e produttive ricadenti sui litorali che hanno subito danni a seguito del ciclone Harry potranno presentare dal prossimo 17 febbraio la richiesta del contributo straordinario varato dal governo Schifani lo scorso 29 gennaio. Sul sito della Regione Siciliana e su quello dell'Irfis è stato pubblicato oggi l'avviso approvato dal dipartimento delle Attività produttive.

L’assessorato regionale dell’Agricoltura ha pubblicato un avviso per le imprese agricole colpite dal ciclone “Harry”.

