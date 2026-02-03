Ciclone Harry P095 Impresa sociale lancia la campagna di crowdfunding Aiùtiti!

La P095 Impresa Sociale ha lanciato una campagna di crowdfunding chiamata “Aiùtiti!” per aiutare le comunità colpite dal ciclone Harry in Sicilia. L’obiettivo è offrire un supporto concreto alle zone devastate, in particolare nel Catanese e lungo la costa ionica. La campagna mira a raccogliere fondi per intervenire subito e aiutare chi ha perso tutto.

P095 Impresa Sociale ha avviato la campagna di crowdfunding "Aiùtiti!", con l'obiettivo di offrire un aiuto concreto alle comunità colpite dal ciclone Harry in Sicilia, in particolare nel territorio del Catanese e lungo la costa ionica. "P095 vuole stare vicina alla propria comunità in questo momento così difficile – spiega il presidente Edoardo Pulvirenti -. Sentiamo il dovere di fare il possibile per renderci utili, non si può rimanere indifferenti davanti tanta distruzione." È possibile donare qualsiasi importo attraverso la piattaforma di crowdfunding autorizzata GoFundMe o collegandosi su Instagram (p095catania), che garantisce il rispetto dei requisiti legali e di trasparenza.

