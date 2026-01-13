Elisa Ferri, giovane ciclista valdarnese, si conferma ancora una volta protagonista nel ciclocross, conquistando il suo settimo titolo tricolore consecutivo. A soli 19 anni, ha già ottenuto 11 successi italiani, dimostrando grande versatilità tra mountain bike, pista e ciclocross. La sua costanza e talento la rendono una delle figure emergenti del ciclismo italiano, mantenendo il suo ruolo di leader nel panorama nazionale.

Non ha ancora 19 anni e sono già 11 i titoli italiani conquistati dalla valdarnese Elisa Ferri. Ne ha vinti quattro tra mountain bike e pista, mentre domenica a Brugherio in Lombardia ha conquistato il settimo titolo tricolore nel ciclocross in maniera consecutiva. Due da esordiente del primo e secondo anno, altrettanti da allieva e da juniores, infine il primo titolo come Under 23. Classe 2007, portacolori della Fas Airport Service Guerciotti Premac, Ferri ha vinto il titolo al suo primo anno in questa categoria. Elisa ha dominato la corsa fin dalle prime battute arrivando al traguardo con largo margine di vantaggio su Gaia Santin e Beatrice Fontana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Settimo titolo tricolore di fila. Spettacolo Ferri nel ciclocross. La valdarnese è ancora regina

Leggi anche: Ciclismo: settimo titolo italiano consecutivo per l'aretina Elisa Ferri

Leggi anche: LIVE Ciclocross, Trofee Baal 2026 in DIRETTA: settimo sigillo stagionale di un superlativo Van der Poel. Settimo un ottimo Fontana

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

TRICOLORI BRUGHERIO. SETTIMO TITOLO DI FILA PER ELISA FERRI, PADRONA TRA LE U23; Ciclocross: Fontana, Casasola e Viezzi firmano i tricolori di Brugherio; TRICOLORI BRUGHERIO. TITOLO ELITE A FONTANA CHE ANTICIPA CEOLIN E BERTOLINI; SAN FIOR TRICOLORI GIOVANILI. OGGI IL VIA CON IL PRIMO TITOLO: LA STAFFETTA MISTA.

TRICOLORI BRUGHERIO. SETTIMO TITOLO DI FILA PER ELISA FERRI PADRONA CON LE U23 - Il friulano della Alpecin Premier Tech, vincitore del titolo l'anno scorso a Faè di Oderzo e anche del campionato ... tuttobiciweb.it