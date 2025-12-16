Settore Giovanile Centrate tre vittorie su tre contro l’Avellino

Il settore giovanile azzurro chiude il fine settimana con tre vittorie su tre contro l’Avellino, consolidando i risultati delle squadre giovanili. Dopo il successo della Primavera, le formazioni più giovani continuano a dimostrare il loro valore, regalando soddisfazioni e rafforzando il percorso di crescita del vivaio azzurro.

Empoli-Avellino 3-0. Questo il sunto del fine settimana delle maggiori formazioni del vivaio azzurro, dopo la Primavera. Under 17, Under 16 e Under 15 hanno infatti vinto tutte e tre la rispettiva gara contro i coetanei irpini. Partiamo dai più grandi, che sono andati ad imporsi in Campania con un rotondo 5-2 grazie ad un autogol e ai centri di Conflitto, Perillo (nono centro stagionale a meno uno dal compagno di squadra Landi e attuale capocannoniere del girone C), Poggi e Bruno. Un successo mai in discussione che permette ai ragazzi di mister Tonelli (nella foto di Empoli Fc) di conservare il primato in classifica con 31 punti ed un margine di due lunghezze sui ’cugini’ della Fiorentina e tre sulla Roma al termine del girone di andata. Sport.quotidiano.net

Youth Sector. Three wins out of three against Avellino. - This is the weekend's summary of the main Azzurri youth teams, after the Primavera. sport.quotidiano.net