LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Grassl e Rizzo in corsa per il podio! Tre azzurri in top 10 Egadze in testa

Da oasport.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in diretta gli Europei di pattinaggio artistico 2026, con protagonisti Grassl, Rizzo e altri atleti italiani. Tre pattinatori italiani si trovano tra i primi dieci classificati, mentre Egadze guida la gara. Resta aggiornato sugli sviluppi e sui risultati delle prove, con una copertura accurata e tempestiva. Clicca qui per seguire la diretta del libero delle coppie e non perdere gli highlights della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLE COPPIE AGLI EUROPEI DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 20.00 18.55: Per il momento è tutto, fra poco più dui un’ora si assegna il primo titolo con le coppie di artistico. Grazie per averci seguito, a più tardi e buona serata! 18.52: Questa la classifica finale del programma corto maschile: 1 Q Nika EGADZE GEO 91.28 2 Q Aleksandr SELEVKO EST 88.71 3 Q Mihhail SELEVKO EST 88.28 4 Q Matteo RIZZO ITA 88.00 5 Q Daniel GRASSL ITA 84.82 6 Q Lukas BRITSCHGI SUI 82.12 7 Q Tamir KUPERMAN ISR 79.82 8 Q Georgii RESHTENKO CZE 78.62 9 Q Deniss VASILJEVS LAT 77. 🔗 Leggi su Oasport.it

