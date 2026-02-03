Ciclismo su pista Europei | rimonta e sfortuna per Balsamo I risultati

L’Italia torna a salire sul podio agli Europei di ciclismo su pista di Konya. Favero conquista il bronzo, mentre Balsamo subisce una brutta rimonta e si ferma in sesta posizione, raccogliendo una delusione dopo aver sperato in qualcosa di più. La giornata si chiude con un medagliere più ricco per gli azzurri, ma anche con qualche amarezza per le occasioni perse.

Gli Europei di ciclismo su pista riservano nuove soddisfazioni per l’Italia: Favero prende il bronzo, delusione finale per Balsamo Si rimpolpa il medagliere azzurro nel ciclismo su pista agli Europei in corso a Konya in Turchia. Renato Favero si impone e conquista un bronzo importantissimo dopo una prestazione straordinaria. Il ciclista italiano è riuscito a doppiare il britannico Matthew Bostock e ha chiuso con il tempo di 4’01”749. Pensate che il crono è stato migliore addirittura rispetto a chi ha preso l’oro. Lev Gonov ha toccato i 4’03”491 e ha avuto la meglio sul danese Juel Robin Skivild.🔗 Leggi su Sportface.it

Gli Europei di ciclismo su pista si sono conclusi con una medaglia di bronzo per Martina Favero, che ha conquistato il podio dopo una rimonta convincente.

Questa mattina inizia la terza giornata degli Europei di ciclismo su pista a 2026.

Ciclismo: Italia trionfa agli Europei con oro e argento!

È BRONZO! Agli Europei di ciclismo su pista di Konya arriva un bellissimo podio nell’inseguimento individuale maschile, dove Renato Favero domina la finale per il terzo posto! #ItaliaTeam Federciclismo - facebook.com facebook

