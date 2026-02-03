Ciclismo su pista Europei | Favero conquista il bronzo rimonta e sfortuna per Balsamo

Gli Europei di ciclismo su pista si sono conclusi con una medaglia di bronzo per Martina Favero, che ha conquistato il podio dopo una rimonta convincente. La stessa manifestazione si è conclusa con una delusione per Elisa Balsamo, che sperava in meglio ma ha dovuto accontentarsi di un piazzamento inferiore. L’Italia mette in cascina altri successi e si prepara alle prossime gare.

Gli Europei di ciclismo su pista riservano nuove soddisfazioni per l’Italia: Favero prende il bronzo, delusione finale per Balsamo Si rimpolpa il medagliere azzurro nel ciclismo su pista agli Europei in corso a Konya in Turchia. Renato Favero si impone e conquista un bronzo importantissimo dopo una prestazione straordinaria. Il ciclista italiano è riuscito a doppiare il britannico Matthew Bostock e ha chiuso con il tempo di 4’01”749. Pensate che il crono è stato migliore addirittura rispetto a chi ha preso l’oro. Lev Gonov ha toccato i 4’03”491 e ha avuto la meglio sul danese Juel Robin Skivild.🔗 Leggi su Sportface.it

La mattina della terza giornata di Europei di ciclismo su pista a Konya, si apre con buone notizie per l’Italia.

Oggi i Campionati europei di ciclismo su pista si sono accesi con diverse emozioni.

Europei ciclismo su pista 2026 oggi in tv: orari 3 febbraio, streaming, italiani in garaProseguono i Campionati Europei di ciclismo su pista 2026. Nel velodromo di Konya, in Turchia, si disputerà oggi, martedì 3 febbraio, la terza giornata di ... oasport.it

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: quartetto donne azzurro di bronzo! Paternoster e Bianchi ai piedi del podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata! 19.28: Arriva la seconda medaglia per ... oasport.it

È BRONZO! Agli Europei di ciclismo su pista di Konya arriva un bellissimo podio nell’inseguimento individuale maschile, dove Renato Favero domina la finale per il terzo posto! #ItaliaTeam @Federciclismo x.com

Europei di ciclismo su pista, il programma di oggi con gli azzurri in corsa per le medaglie, con diretta su Rai Sport e Eurosport. 16.30 - Semifinali velocità donne 16.37 - Quarti di finale velocità uomini 16.50 - Eliminazione dell'Omnium donne (Elisa Balsamo) 17 - facebook.com facebook