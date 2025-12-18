La immobilizza e le ruba gli orecchini dal valore di 100mila euro Arrestato un 59enne a Milano VIDEO

Un uomo di 59 anni, con precedenti, è stato arrestato a Milano per aver immobilizzato e rapinato orecchini in diamanti dal valore di 100mila euro. L'episodio è avvenuto lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina. La Polizia di Stato, intervenuta prontamente, ha assicurato il responsabile alla giustizia, disponendo i domiciliari.

Un 59enne con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa a Milano lo scorso 29 settembre in viale di Porta Vercellina - degli orecchini in diamanti da 100mila euro - è stato arrestato dalla Polizia di Stato e posto ai domiciliari. Secondo le accuse, la vittima dell'aggressione, una donna di 49 anni di nazionalità italiani e residente negli Stati Uniti

