Marito e moglie derubano anziano al bancomat poi prelevano 2mila euro In casa oltre 100mila euro in contanti
Hanno raggirato un anziano e sono riusciti a impossessarsi di bancomat e pin. Poi hanno prelevato 2mila euro. Una diabolica coppia, marito e moglie - entrambi cinesi - nella cui abitazione i carabinieri hanno trovato oltre 100mila in contanti.Anziano raggirato al bancomatIl pomeriggio del 15. 🔗 Leggi su Romatoday.it
