Il governo di Palazzo Chigi accelera sulla transizione al lavoro da remoto, riducendo le possibilità di lavorare da casa. La decisione ha scatenato le proteste dei sindacati, che chiedono più flessibilità per i lavoratori. La polemica si infiamma, mentre le aziende si preparano a mettere in atto le novità.

Il governo, guidato da Palazzo Chigi, ha deciso di limitare l’uso del lavoro da remoto, mettendo in crisi le posizioni dei sindacati. La decisione riguarda il passaggio da un modello di lavoro agile settimanale (con un giorno in meno rispetto alla tradizionale presenza in ufficio) a una configurazione flessibile con due giorni di smart working. Questo cambiamento è stato annunciato da un alto funzionario del capo del personale, in un contesto di crescente tensione tra istituzioni e collettivi sindacali. Le richieste di attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione sono state avanzate da Snaprecom, Usb, Cisl Fp, Flp, Sipre, che intendono garantire un equilibrio tra flessibilità e protezione del lavoro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chigi accelera la transizione al lavoro da remoto, ma i sindacati chiedono maggiore flessibilità.

