STMicroelectronics transizione tecnologica sempre più vicina | cosa chiedono i sindacati

STMicroelectronics si prepara alla transizione tecnologica, con la chiusura della produzione a 200 mm prevista per la fine del 2026 e il passaggio alle tecnologie a 300 mm. I sindacati richiedono un confronto per garantire trasparenza e tutela dei lavoratori durante questa fase di cambiamento. Questa evoluzione rappresenta un passaggio strategico per l'azienda, che coinvolge aspetti industriali e occupazionali importanti per il futuro del settore.

Il passaggio alle tecnologie a 300 mm (12 pollici) e la dismissione della produzione a 200 mm (8 pollici), prevista per la fine del 2026. Ma anche l'introduzione all'interno dell'azienda dei robot umanoidi saranno impiegati all’interno dei processi produttivi e logistici. È una vera e propria. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: Fullkrug Milan, la fumata bianca in questa trattativa è sempre più vicina. Ecco cosa manca per chiudere l’affare

Leggi anche: Kia Stonic: più moderna e tecnologica, ma sempre di sostanza

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

STMicroelectronics Catania: Accordo di Sviluppo per la Crescita Tecnologica Italiana - Sostenere la crescita e l'espansione del sito STMicroelectronics di Catania, consolidando il supporto pubblico a un progetto strategico destinato ad avere un impatto trasformativo sull'industria ... quotidiano.net