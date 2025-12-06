Morgese su Chiara Ferragni prima del Pandoro Gate | Pensava solo ai soldi voleva le regalassi le mie quote

Secondo Morgese, quindi, "Chiara pensava solo a fare soldi. Era la nuova missione. Il valore non era più il prodotto, l'emozione del cliente o l'identità del marchio. Il valore era l'incasso". Così, il volto del brand inizia a cambiare e pian piano passano i mesi e il caso Pandoro Gate si avvicina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Morgese su Chiara Ferragni prima del Pandoro Gate: “Pensava solo ai soldi, voleva le regalassi le mie quote”

