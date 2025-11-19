le begonie della piazza ai cittadini

Restyling ‘botanico’ e manutenzioni green al centro della piazza del comune da poco riqualificata, e il Comune regala fiori ai cittadini. Domani mattina tutte le piantine di begonie che sino a questa settimana ornavano la grande aiuola centrale in piazza De Gasperi saranno in distribuzione e "in dono" alla popolazione. Saranno sostituite, nel giro di pochi giorni, da viole del pensiero. L’idea è stata della sindaca Elisa Balconi e dell’ assessore al Verde Fabio Varisco. "Ci è sembrato un bel gesto, una gentilezza. Ma è anche una scelta di sostenibilità: non volevamo sprecare o peggio ancora dover buttare delle piantine che godono ancora di ottima salute". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

