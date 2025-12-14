Consegnata ai cittadini la nuova piazza al quartiere Sanità il taglio del nastro del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale

Sabato 13 dicembre è stata inaugurata la nuova piazza nel quartiere Sanità, un intervento realizzato grazie ai fondi del PNRR. Il taglio del nastro è stato effettuato dal Sindaco e dall’Amministrazione Comunale di Taranto, portando un rinnovato spazio pubblico al quartiere. Un’opera che valorizza l’area e offre nuovi spazi di socializzazione per i cittadini.

Tarantini Time Quotidiano Inaugurata sabato 13 dicembre la nuova piazza al quartiere Sanità realizzata con fondi finanziati dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Il taglio del nastro del  Sindaco Gianfranco Palmisano e dellAmministrazione Comunale  ha sancito la consegna dell’opera ai cittadini. “ Uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione –  hanno sottolineato il  Sindaco Palmisano e l’Assessora ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia Convertini  è dare ai quartieri della Città spazi, opere e servizi per le esigenze dei cittadini. Il quartiere Sanità non aveva una piazza. Tarantinitime.it

