Consegnata ai cittadini la nuova piazza al quartiere Sanità il taglio del nastro del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale

Tarantini Time Quotidiano Inaugurata sabato 13 dicembre la nuova piazza al quartiere Sanità realizzata con fondi finanziati dal PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Il taglio del nastro del Sindaco Gianfranco Palmisano e dell’Amministrazione Comunale ha sancito la consegna dell’opera ai cittadini. “ Uno degli obiettivi prioritari di questa Amministrazione – hanno sottolineato il Sindaco Palmisano e l’Assessora ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia Convertini è dare ai quartieri della Città spazi, opere e servizi per le esigenze dei cittadini. Il quartiere Sanità non aveva una piazza. Tarantinitime.it

