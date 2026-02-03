Questa sera a Sanremo si sfidano i favoriti per la vittoria della serata delle cover. Secondo gli esperti di Sisal, alcuni artisti sono in pole position per conquistare il pubblico e la giuria. La gara è aperta e tutto può succedere, ma i pronostici puntano su alcuni nomi che hanno già attirato l’attenzione. I duetti e le reinterpretazioni promettono emozioni e sorprese.

Secondo gli esperti Sisal ecco chi saranno a contendersi la vittoria del venerdì, dedicato alle cover e ai duetti di Sanremo 2026. La serata Cover di Sanremo è da sempre uno degli appuntamenti più attesi della kermesse e quest’anno promette di esserlo ancora di più. Secondo gli esperti Sisal a contendersi la vittoria del venerdì potrebbero essere Ditonellapiaga, affiancata dall’artista più discusso del momento, TonyPitony, e Serena Brancale, accompagnata dalla voce soul di Gregory Porter e da quella siciliana di Delia, finalista di X Factor 2025. Entrambe le ipotesi sono offerte a 6,00. Chissà che la Brancale, ora favorita anche per la vittoria del Festival ( 3,50 ), non faccia doppietta. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Sanremo 2026, i favoriti per la vittoria della serata delle cover secondo Sisal

Questa mattina i bookmaker hanno annunciato i favoriti per la serata cover di Sanremo 2026.

