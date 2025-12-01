sanremo 2026 il favorito secondo gli esperti sisal

L’attesa per Sanremo 2026 è iniziata dopo l’annuncio dei Big, ecco i favoriti secondo Sisal. Dopo l’annuncio dei 30 Big in gara, è iniziafficialmente l’attesa per Sanremo 2026 e già ci si domanda: chi sarà il vincitore? Secondo gli esperti Sisal il duo formato da Fedez e Marco Masini è in testa ai favoriti con quota 4,50. Dopo il terzo posto ottenuto nella serata dei duetti dello scorso anno, i due artisti tornano in coppia a Sanremo con grande determinazione, pronti a competere per il titolo. Alle loro spalle, insegue, offerto a 5,00, Tommaso Paradiso, alla sua prima partecipazione al Festival. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

