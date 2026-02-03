Chi svelerà il nome del benefattore di Moretti sarà in pericolo | i genitori di una delle vittime di Crans-Montana

I genitori di uno dei 41 giovani morti nell’incendio di Crans-Montana a Capodanno lanciano un avvertimento: “Chi svelerà il nome del benefattore di Moretti sarà in pericolo”. La loro testimonianza conferma che il ragazzo di 16 anni è morto perché le uscite di sicurezza erano bloccate. La procura indaga sui motivi di questa tragedia che ha sconvolto la zona.

I genitori di un ragazzo di 16 anni, tra i 41 giovani morti nell'incendio di Crans-Montana la notte di Capodanno, precisano: "Nostro figlio è stato ucciso perché erano bloccate le uscite di sicurezza. Chi farà il nome di chi ha pagato la cauzione per far uscire Moretti dal carcere, sarà in pericolo".

