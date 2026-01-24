A Crans-Montana, i genitori delle vittime esprimono il loro dolore e la speranza di giustizia dopo la scarcerazione di Moretti. Nel frattempo, Elsa si è svegliata dal coma, offrendo un segnale di resistenza e possibilità di ripresa. La vicenda rimane complessa, tra sentimenti di rabbia e attese di chiarimenti, mentre la comunità cerca di affrontare il dolore condiviso.

Crans-Montana, tra rabbia e speranza: i genitori non si arrendono dopo la scarcerazione di Moretti. Un’altra ragazza italiana riapre gli occhi. Crans-Montana resta un luogo sospeso, dove il dolore non si è ancora trasformato in silenzio. La scarcerazione di Jacques Moretti, uno dei proprietari del locale Le Constellation distrutto dall’incendio della notte di Capodanno, ha riaperto ferite che non avevano mai smesso di sanguinare. Per i genitori delle vittime italiane, quella decisione è arrivata come un colpo improvviso. Leggi anche Sanremo e i superospiti: spuntano diversi nomi Il papà di Chiara, morta a sedici anni, Andrea Costanzo ha rilasciato un’intervista a La Repubblica affermando: “L’unica cosa che mi tiene in vita è sapere che un giorno ci sarà giustizia. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Crans-Montana, i genitori delle vittime commentano la scarcerazione di Moretti. Elsa si è svegliata dal coma

“Elsa si è svegliata dal coma e ci ha riconosciuto”. La commozione del papà tre settimane dopo l’incendio di Crans-MontanaDopo tre settimane dall’incendio di Crans-Montana, Elsa si è risvegliata dal coma e ha riconosciuto il suo papà.

Strage di Crans-Montana, la 15enne di Biella si è svegliata dal coma e ha riconosciuto i genitoriElsa Rubino, la ragazza di 15 anni di Biella ferita nella strage di Crans-Montana, si è risvegliata dal coma e ha riconosciuto i genitori.

Crans-Montana, Elsa Rubino ha riconosciuto i genitori. Il padre: «Emozione immensa. Ma la battaglia è appena iniziata»La ragazza è sveglia dopo 22 giorni di coma farmacologico. Ha ustioni su oltre il 60% del corpo. «Sarà un percorso molto difficile e lungo di cui lei è sempre più consapevole» ... vanityfair.it

Crans-Montana, Elsa Rubino si risveglia e riconosce i genitori. Il padre: Grande emozioneElsa Rubino, la 15enne di Biella sfuggita dal rogo della discoteca di Crans-Montana con il 60 per cento del corpo ustionato, ha aperto gli occhi e ha ... lapresse.it

Quella di Crans-Montana è una tragedia che poteva e doveva essere evitata. La scarcerazione di Moretti è una vergogna. Sono deluso, offeso e indignato come padre e come nonno. È una decisione priva di senso. x.com

Il Tribunale delle misure coercitive di Sion ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del Constellation, a Crans-Montana, dove a Capodanno sono morte 40 e persone e 116 sono rimaste ferite. L'uomo - assieme alla moglie Jessica Maric - è - facebook.com facebook