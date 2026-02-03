chi potrebbe seguire vannacci nel suo futuro nazionale

Mentre si aspetta l’annuncio ufficiale della rottura tra Vannacci e Salvini, lui si prepara a lasciare la Lega e a lanciare il suo nuovo partito, Futuro nazionale. Ora si pensa a chi potrebbe decidere di seguirlo in questa sua mossa politica. La domanda resta aperta: ci saranno nomi noti o sarà un gruppo di nuovi volti a sostenere la sua scelta?

Mentre si attende l’ufficialità della rottura di Vannacci con Salvini, con l’ex generale pronto a lasciare la Lega per dar vita al suo nuovo partito Futuro nazionale, ci si chiede chi potrebbe seguirlo. Il pensiero va subito a due deputati leghisti, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, che il 15 gennaio 2026 hanno votato in dissenso rispetto al Carroccio sul decreto relativo agli aiuti per l’ Ucraina (si sono espressi contro). Il primo non ha escluso di seguire Vannacci: «Se fosse confermato, farò una valutazione che mi riservo di esprimere nelle prossime giornate C’è una riflessione in corso da tempo». 🔗 Leggi su Lettera43.it

Il simbolo registrato da Roberto Vannacci raffigura un’ala tricolore e un cerchio blu con le scritte

Vannacci accelera con il deposito del marchio 'Futuro Nazionale', alimentando le speculazioni su una sua possibile nuova formazione politica di estrema destra.

VANNACCI PRONTO A LASCIARE LA LEGA: DEPOSITATO IL MARCHIO “FUTURO NAZIONALE”

