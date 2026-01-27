Vannacci registra Futuro nazionale nel simbolo un' ala tricolore | nervi tesi nella Lega

Il simbolo registrato da Roberto Vannacci raffigura un’ala tricolore e un cerchio blu con le scritte

Un cerchio a sfondo blu, con la scritta bianca "Futuro nazionale", e sotto quella gialla "Vannacci", tutto in stampatello maiuscolo, in un font stile littorio, con al centro un’ala (ma può anche sembrare una fiamma stilizzata) tricolore: è il simbolo registrato da Roberto Vannacci, con quel nome che da qualche giorno rimbalzava nelle indiscrezioni sul nuovo partito a cui in futuro potrebbe dare vita il vicesegretario della Lega. «È solo un simbolo, come quello del "Mondo al contrario" e di "Generazione Decima"», taglia corto l’europarlamentare, che in poco più di due anni, dopo il libro che sollevò tante polemiche, è diventato prima europarlamentare leghista e poi vice di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Feedpress.me

