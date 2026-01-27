Vannacci registra Futuro nazionale nel simbolo un' ala tricolore | nervi tesi nella Lega
Il simbolo registrato da Roberto Vannacci raffigura un’ala tricolore e un cerchio blu con le scritte
Un cerchio a sfondo blu, con la scritta bianca "Futuro nazionale", e sotto quella gialla "Vannacci", tutto in stampatello maiuscolo, in un font stile littorio, con al centro un’ala (ma può anche sembrare una fiamma stilizzata) tricolore: è il simbolo registrato da Roberto Vannacci, con quel nome che da qualche giorno rimbalzava nelle indiscrezioni sul nuovo partito a cui in futuro potrebbe dare vita il vicesegretario della Lega. «È solo un simbolo, come quello del "Mondo al contrario" e di "Generazione Decima"», taglia corto l’europarlamentare, che in poco più di due anni, dopo il libro che sollevò tante polemiche, è diventato prima europarlamentare leghista e poi vice di Matteo Salvini. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Vannacci deposita il marchio di Futuro Nazionale. "Ma è solo un simbolo"
Vannacci ha depositato il marchio di Futuro Nazionale
Vannacci spinge per un nuovo partito e deposita il simbolo di "Futuro nazionale"
Roberto Vannacci ha depositato il simbolo di un nuovo partito
Vannacci deposita il marchio Futuro Nazionale: sarà un nuovo partito?Roberto Vannacci deposita il marchio Futuro Nazionale all'Ufficio brevetti Ue.
Vannacci, ecco il nuovo partito: «Futuro nazionale». L'addio alla Lega è a un passoIl generale ha registrato il marchio della sua nuova formazione ultrasovranista
E i 'soliti' contestatori come Cgil e centri sociali "Era domenica e c'era la partita, basta così poco per metterli fuori gioco", ironizza Vannacci.
