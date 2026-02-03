Chi potrebbe seguire Vannacci alla Camera | da Pozzolo a Furgiuele ecco tutti i nomi

Si fanno più concrete le possibilità di vedere il generale Vannacci alla Camera. Tra i nomi che potrebbero seguirlo ci sono i politici come Pozzolo e Furgiuele. Nel nuovo partito del generale, ci sarebbero anche i leghisti Sasso e Ziello, che si sono opposti al decreto sugli aiuti all’Ucraina. La situazione si muove velocemente e ancora non è tutto deciso, ma le mosse sono chiare.

Ma chi seguirà Roberto Vannacci nel suo nuovo partito «Futuro Nazionale»? Nell'immediatezza della notizia della rottura con la Lega la prima domanda che corre di bocca in bocca è questa. E l'attenzione corre subito ai due deputati del gruppo parlamentare leghista, Rossano Sasso ed Edoardo Ziello, che il 15 gennaio scorso hanno votato no al decreto relativo agli aiuti per l'Ucraina. Un voto in dissenso netto rispetto alla linea del partito che, seppur con qualche malumore, si è espresso a favore (la stabilità di governo prima di tutto). Il primo non nega che ci sta pensando seriamente: «Farò valutazione che mi riservo di esprimere nelle prossime giornate».

