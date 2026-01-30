Sala occupata | annullato l' evento di CasaPound alla Camera Furgiuele | Ci riproverò! Vannacci è con me

Un corteo di manifestanti ha interrotto l'evento di CasaPound alla Camera, occupando la sala stampa pochi minuti prima dell'inizio. Alcuni parlamentari di Pd, M5s e Avs hanno cantato Bella Ciao e Fischia il vento, poi hanno organizzato una conferenza stampa improvvisata. Durante il caos, Gilda Sportiello del M5S e Domenico Furgiuele, deputato leghista, si sono confrontati a voce alta. L'evento di CasaPound è stato così annullato, e Furgiuele ha dichiarato che ci riproverà,

Caos nella sala stampa della Camera. Come anticipato dal Foglio, diversi parlamentari di di Pd, M5s e Avs – a pochi minuti dall'inizio dell'evento di lancio della raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare 'Remigrazione e riconquista' – hanno occupato l'aula, cantando Bella ciao e Fischia il vento, per poi improvvisare una conferenza stampa, che ha visto anche un forte botta e risposta verbale tra Gilda Sportiello del M5S e Domenico Furgiuele, deputato leghista e organizzatore dell'evento. Con il parlamentare del Carroccio "circondato" e costretto a rispondere anche ad Angelo Bonelli (Avs) e Gianni Cuperlo (Pd), Riccardo Ricciardi (M5s). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

