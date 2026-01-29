Casapound alla Camera anche il presidente Fontana leghista condanna la conferenza | ma l'evento si farà

La conferenza stampa prevista domani alla Camera, con la partecipazione di esponenti di Casapound, ha già suscitato polemiche. Il presidente della regione Lombardia, Fontana, ha condannato l’evento definendolo inopportuno, ma gli organizzatori assicurano che si terrà comunque. La tensione cresce, e ora si aspetta solo di capire come evolveranno le prossime ore.

La conferenza stampa in programma domani alla Camera in cui parteciperanno anche esponenti di Casapound è "inopportuna". Lo ha detto, dopo giorni di pressione delle opposizioni, il presidente di Montecitorio Lorenzo Fontana. Proprio un suo collega di partito, il leghista Domenico Furgiuele, è l'organizzatore. E ha chiarito che non intende fare passi indietro.

