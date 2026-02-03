Chi è Oscar Hiljemark il nuovo allenatore del Pisa più giovane persino di alcuni suoi calciatori

A 33 anni, Oscar Hiljemark diventa il nuovo allenatore del Pisa. È il più giovane tra i tecnici in Serie B e torna in Italia dopo aver giocato con Palermo e Genoa. Il suo primo impegno sarà contro il Verona, con l’obiettivo di risollevare le sorti del club nerazzurro.

L'ex calciatore di Palermo e Genoa è il nuovo allenatore del Pisa. 33 anni Hiljemark torna in Italia e proverà a salvare il club nerazzurro, esordirà contro il Verona.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Oscar Hiljemark

Ora è ufficiale: Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club.

Pisa ha annunciato ufficialmente Oscar Hiljemark come nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Oscar Hiljemark

Argomenti discussi: Oscar Hiljemark è in Italia: così lo ha scoperto il Pisa; Chi è Oscar Hiljemark, l'allenatore che vuole il Pisa per sostituire Gilardino: ex giocatore di Palermo e Genoa; Pisa, il nuovo allenatore è Oscar Hiljemark: 34 anni, svedese – Così ha convinto il club; Pisa, sarà Hiljemark il nuovo allenatore.

Oscar Hiljemark, chi è l'allenatore ex Palermo e Genoa e come lo ha scoperto il PisaIl dopo Gilardino al Pisa porta ufficialmente il nome di Oscar Hiljemark e probabilmente vi ricorderete di lui nel centrocampo di Palermo e Genoa di una decina di anni fa. Si è ritirato a soli 28 anni ... sport.sky.it

Pisa, Hiljemark nuovo allenatore: è ufficiale. I dettagli del contrattoOra è anche ufficiale, Oscar Hiljemark è diventato il nuovo allenatore del Pisa dopo l' esonero di Alberto Gilardino: il tecnico svedese ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un altro ... corrieredellosport.it

Oscar Hiljemark è ufficialmente il nuovo allenatore del Pisa Torna in Italia dopo aver vestito da calciatore le maglie di Palermo e Genoa. Ha solo 33 anni e prende il posto dell’esonerato Alberto Gilardino. In carriera ha allenato Aalborg ed Elfsborg e predilig - facebook.com facebook

ULTIM’ORA SERIE A Pisa, Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore Contratto di un anno e mezzo con opzione di rinnovo #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomercato #SerieA #Pisa #Hiljemark x.com