Chi è Oscar Hiljemark il nuovo allenatore del Pisa più giovane persino di alcuni suoi calciatori

A 33 anni, Oscar Hiljemark diventa il nuovo allenatore del Pisa. È il più giovane tra i tecnici in Serie B e torna in Italia dopo aver giocato con Palermo e Genoa. Il suo primo impegno sarà contro il Verona, con l’obiettivo di risollevare le sorti del club nerazzurro.

Ora è ufficiale, Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club

Ora è ufficiale: Oscar Hiljemark è il nuovo allenatore del Pisa Sporting Club.

Pisa, Oscar Hiljemark è il nuovo Responsabile Tecnico

Pisa ha annunciato ufficialmente Oscar Hiljemark come nuovo Responsabile Tecnico della Prima squadra.

chi è oscar hiljemarkOscar Hiljemark, chi è l'allenatore ex Palermo e Genoa e come lo ha scoperto il PisaIl dopo Gilardino al Pisa porta ufficialmente il nome di Oscar Hiljemark e probabilmente vi ricorderete di lui nel centrocampo di Palermo e Genoa di una decina di anni fa. Si è ritirato a soli 28 anni ... sport.sky.it

chi è oscar hiljemarkPisa, Hiljemark nuovo allenatore: è ufficiale. I dettagli del contrattoOra è anche ufficiale, Oscar Hiljemark è diventato il nuovo allenatore del Pisa dopo l' esonero di Alberto Gilardino: il tecnico svedese ha firmato un contratto fino al 2027 con opzione per un altro ... corrieredellosport.it

