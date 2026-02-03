Chi è Oscar Garavani il sedicente nipote di Valentino

Oscar Garavani, 60 anni, si presenta come stilista e imprenditore nel settore degli accessori. Da tempo sostiene di essere il nipote di Valentino Garavani, ma questa sua affermazione non trova conferme ufficiali. Portare il cognome Garavani ha sempre complicato la sua vita, spingendolo a cercare di farsi strada da solo nel mondo della moda. Ora, la sua identità e il suo percorso restano al centro dell’attenzione.

Portare il cognome Garavani non è mai stato semplice. Oscar Garavani, 60 anni, stilista e imprenditore nel settore degli accessori, ha costruito il proprio percorso nel mondo della moda muovendosi per anni su un equilibrio delicato, da un lato un cognome ingombrante, dall’altro il desiderio di affermarsi in modo autonomo. Un racconto che oggi viene però rimesso in discussione da una presa di posizione ufficiale della famiglia di Valentino Garavani. Un legame familiare oggi smentito. Per lungo tempo Oscar Garavani si è presentato pubblicamente come pronipote di Valentino Garavani, lo stilista scomparso il 19 gennaio 2026 all’età di 93 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Oscar Garavani si presenta come il nipote dello stilista Valentino Garavani, ma la famiglia dell'ex stilista smentisce subito.

Oscar Garavani è il pronipote di Valentino, uno dei stilisti più influenti nel mondo della moda.

