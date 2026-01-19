Oscar Garavani è il pronipote di Valentino, uno dei stilisti più influenti nel mondo della moda. Nato in una famiglia con una lunga tradizione nel settore, ha scelto di intraprendere un percorso indipendente, mantenendo un equilibrio tra l’eredità familiare e la propria identità professionale. La sua figura rappresenta un esempio di come le storie di famiglia possano convivere con la volontà di affermarsi in modo originale nel panorama fashion.

Portare un cognome come Garavani può aprire molte porte, ma anche creare aspettative ingombranti. Lo sa bene Oscar Garavani, pronipote dell’ultimo grande imperatore della moda – Valentino – scomparso il 19 gennaio 2026 a 93 anni, che fin dall’inizio si è mosso nel fashion world in equilibrio tra l’eredità familiare e un desiderio di trovare la sua voce. Oggi il suo nome è legato a un importante progetto imprenditoriale nel mondo degli accessori, costruito passo dopo passo dopo una lunga carriera sotto i riflettori della moda. Valentino, chi è il pronipote Oscar Garavani. Il leggendario stilista che ha segnato mezzo secolo di haute couture internazionale ha un nipote (o meglio pronipote). 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Oscar Garavani, chi è il nipote di Valentino

Valentino Garavani e il legame col mondo del cinema: dal completo après-ski di Audrey Hepburn, all’abito da Oscar di Sophia Loren e fino al suo cameo ne Il Diavolo Veste PradaValentino Garavani ha instaurato un rapporto autentico con il mondo del cinema, vestendo attrici iconiche e partecipando a momenti memorabili sul grande schermo.

Addio a Valentino Garavani: chi controlla oggi la maison che porta il suo nome? Da Marzotto al Qatar, tutti i passaggiValentino Garavani, iconico stilista e fondatore della maison omonima, ci ha lasciato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Valentino Garavani e il legame col mondo del cinema: dal completo après-ski di Audrey Hepburn, all’abito da Oscar di Sophia Loren e fino al suo cameo ne Il Diavolo Veste Prada - ski di Audrey Hepburn all'abito da Oscar di Sophia Loren: il percorso di Valentino nel mondo del cinema ... ilfattoquotidiano.it