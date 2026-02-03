Alessandra Raya, moglie di Nino Formicola, rompe il silenzio e rivela come ha cambiato la sua vita. Dopo aver vissuto da playboy, l’attore e conduttore ha deciso di mettere fine a quel periodo, grazie a lei. La coppia si è sposata e ora si dedica alla famiglia, lasciando alle spalle gli anni di eccessi.

A lessandra Raya è la moglie di Nino Formicola, il vincitore dell’edizione dell’ Isola dei Famosi del 2018, noto come Gaspare. Dopo anni di fidanzamento, tenuti sempre lontani dai riflettori, la coppia ha deciso di convolare a nozze dopo la romantica proposta all’ Isola dei Famosi. Il matrimonio è stato celebrato a Castell’Arquato, nel piacentino, alla presenza di parenti e amici ma anche di tanti fan che sono accorsi per vederli uscire dalla chiesa nel loro giorno più bello. In occasione del ritorno in tv con il programma La cucina dei single, aveva raccontato: “Seppur la cucina sia spesso associata alla condivisione, ho pensato di parlare a tutti quei single privi di tempo che vivono nelle grandi città. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è la moglie di Nino Formicola, Alessandra Raya: “Con lei ho smesso con la vita da playboy”

Approfondimenti su Nino Formicola

Sapevate che Sal Da Vinci ha condiviso la propria vita con sua moglie per più di trent’anni? La loro storia rappresenta un esempio di stabilità e affetto duraturo, lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo.

Doriana Dato è la moglie di Drupi, cantante italiano noto negli anni ’70 e ’80.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Nino Formicola

Argomenti discussi: Chi è Sandra Bonzi la moglie (e chi sono i figli Alice e Federico) di Claudio Bisio; Maura Giammarioli e Luciano Mazzi, moglie e marito muoiono a poche ore di distanza; Giulio Scarpati: gli inizi, il successo con Un medico in famiglia, chi è la moglie regista, 6 segreti; Omicidio Collegi Urbino, marito di Cesaretti: So chi ha ucciso mia moglie, ora è in carcere.

Chi è Rali, la moglie di Nicolas Giani: lavoro, figliaQuando muore una persona conosciuta, succede sempre la stessa cosa: in poche ore il web si riempie di domande. E tra le più cercate, quasi inevitabilmente, c’è quella sulla famiglia. Nel caso di Nicol ... alphabetcity.it

Alessandro Tersigni, chi è la moglie Maria Stefania Di Renzo: i due figli Filippo e ZoeProtagonista maschile della nuova serie di Canale 5 Una nuova vita, Alessandro Tersigni continua a conquistare gli spettatori del piccolo schermo. Da I Cesaroni, a Un medico in famiglia, Don Matteo, R ... corrieredellumbria.it

Questa sera Stars con MAX PISU Suo amico e ospite a sorpresa il #vincitore dell' L'Isola dei Famosi #2018 Nino Formicola (Gaspare di zuzzurro & gaspare) ci racconta i momenti più comici con i suoi compagni di viaggio. #cipriani #francoterlizzi - facebook.com facebook