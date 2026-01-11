Chi è Doriana Dato la moglie di Drupi | A lei ho dedicatola canzone Piccola e Fragile

Doriana Dato è la moglie di Drupi, cantante italiano noto negli anni ’70 e ’80. La loro relazione dura da oltre cinquant’anni, e nel 1993 si sono sposati. A lei Drupi ha dedicato la canzone “Piccola e Fragile”, testimonianza del legame profondo che li unisce. La loro storia rappresenta un esempio di stabilità e affetto duraturo nel tempo.

La moglie di Drupi è Doriana Dato, con la quale ha una storia d'amore da oltre cinquant'anni: i due sono convolati a nozze nel 1993. Oggi la cantante sarà ospite della nuova puntata di Domenica In, in diretta a partire dalle 14:00 su Raiuno. Negli anni Settanta quando l' artista si stava ritagliando uno spazio tra i protagonisti della musica italiana, incontra in studio di registrazione Dorina Dato. In un'intervista la cantante aveva raccontato le sensazioni dopo aver visto il futuro marito: "Lui cercava delle coriste. Io cantavo in un gruppo della mia città e sono andata a cantare per lui. Fisicamente mi è piaciuto subito, ma poi l'ho dovuto conoscere".

