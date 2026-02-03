Che succede ora con l’uscita di Vannacci dalla Lega

Vannacci ha lasciato la Lega e ora si apre un nuovo capitolo sulla scena politica italiana. In molti si chiedono quali ripercussioni avrà questa scelta e se cambierà gli equilibri nel panorama politico. La sua uscita ha già fatto discutere, alimentando aspettative e timori tra chi segue da vicino le mosse dei partiti e dei leader nazionali.

La permanenza dell’europarlamentare Roberto Vannacci nella Lega era diventata insostenibile da un po’. Per certi versi, anzi, lo era stata fin da subito. Le sue divergenze coi dirigenti storici del partito erano diventate sempre più aspre; le sue iniziative personali, attraverso comitati e associazioni a lui direttamente riconducibili, lo ponevano in contrapposizione diretta col partito di cui era peraltro vicesegretario. Quando poi aveva criticato esplicitamente le scelte fatta dalla Lega e dal governo di Giorgia Meloni, animando una specie di piccola sedizione interna ai gruppi parlamentari, era parso chiaro che voleva avvicinarsi a un conflitto insanabile. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Che succede ora con l’uscita di Vannacci dalla Lega Approfondimenti su Vannacci Lega Vannacci verso l'uscita dalla Lega dopo l'incontro con Salvini. L'annuncio del vicepremier nel pomeriggio Roberto Vannacci sta per lasciare la Lega. La quasi uscita del generale Vannacci dalla Lega: manca solo l'annuncio La notizia di un possibile addio del generale Vannacci dalla Lega si fa sempre più concreta. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. RESA DEI CONTI. SALVINI CACCIA VANNACCI DALLA LEGA VAI E TROVERAI IL NULLA Ultime notizie su Vannacci Lega Argomenti discussi: L'angelo col volto della Meloni: cosa succede ora al restauro che fa discutere l'Italia?; ICE in Minnesota, Trump: Ora una piccola de-escalation. Le proteste? Agitatori pagati o malati; Morte assistita: il Senato francese boccia il disegno di legge; Città 30, cosa succede ora: la roadmap del Comune. Ordinanze a tappe. Bridgerton 4 cambia le regole dell’amore con Francesca: cosa succede oraCosa accadrà a Francesca, ora che Michaela è tornata? Scorpi cosa sappiamo sul futuro dei Bridgerton nella quarta stagione ... tag24.it Mediaset ferma Corona per presunta violazione del copyright: l’ultima puntata di Falsissimo oscurata da YouTube con uno strike. Che cos’è e cosa succede oraL'ultimo episodio del podcast di Fabrizio Corona è stato rimosso da YouTube su richiesta di Mediaset per violazione del diritto d'autore ... ilfattoquotidiano.it Titoli esteri, ricorsi avverso il silenzio: che succede se decorrono i termini fissati nella sentenza - facebook.com facebook Ogni giorno ha la sua pena e succede così che sia costretta a parlare del Professor Tommaso Montanari, che dall’altro della sua cattedra in fuffologia, e soprattutto da non iscritto e non votante, vorrebbe decidere dal suo comodo divano di casa, chi deve esser x.com

