La notizia di un possibile addio del generale Vannacci dalla Lega si fa sempre più concreta. Mentre alcuni giornali parlano di una uscita già definita, i leghisti sono in fermento: i loro telefoni non smettono di suonare. La decisione sembra ormai vicina, manca solo l’annuncio ufficiale.

Tra il Carroccio e Vannacci c'è un braccio di ferro in corso. Quando alcuni giornali pubblicano la notizia "Vannacci è uscito dalla Lega" i telefoni dei leghisti iniziano a squillare. Tra chi non sa e chi non conferma, si capisce che la notizia è in cottura ma non ancora pronta. Si mormora che "è il generale che deve annunciarlo" e un'occasione potrebbe essere il consiglio federale in programma per oggi pomeriggio. Fino a ieri il tema non era all'ordine del giorno e la presenza di Vannacci prevista solo in collegamento. In mezzo però ci sarebbe stato un incontro con il segretario Matteo Salvini, un incontro che secondo quanto riporta l'Agi ha segnato la spaccatura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

La quasi uscita del generale Vannacci dalla Lega: manca solo l'annuncio

Approfondimenti su Vannacci Lega

Negli ultimi giorni, Roberto Vannacci ha fatto un passo deciso e ha lasciato la Lega.

Roberto Vannacci sta per lasciare la Lega.

SALVINI AVVERTE VANNACCI: CHI ESCE DALLA LEGA FINISCE NEL NULLA

Ultime notizie su Vannacci Lega

#Vannacci acquista #Furgiuele e perde quasi un milione di #troll di #Salvini . La macchina del fango in retromarcia x.com

Il dado è (quasi) tratto: Vannacci prepara la sua strada fuori dal Carroccio - facebook.com facebook