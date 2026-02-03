Che fine farà Romagnoli alla Lazio | dietro la mancata cessione vecchie ruggini e stipendi dilazionati

Le tensioni tra Romagnoli e la Lazio non si placano. Il difensore continua a essere al centro delle discussioni, mentre il tecnico Sarri deve già concentrarsi sulla partita contro la Juventus. La cessione del giocatore resta complicata, tra vecchie ruggini e stipendi dilazionati.

Alessio Romagnoli potrebbe lasciare la Lazio nelle prossime settimane.

La tensione sale nella Lazio di Lotito.

Romagnoli resta alla Lazio, non verrà ceduto a gennaio: perché l’Al-Saad non lo ha più presoSalta l'addio di Romagnoli, promesso sposo dell'Al-Sadd di Roberto Mancini: non andrà in Qatar ma resterà alla Lazio fino alla fine di questa stagione ... fanpage.it

Romagnoli: il difensore in congedo parentale per la nascita del figlio fino a venerdìIl Calciomercato della Lazio sta offrendo spunti sia in entrata che in uscita e, ... msn.com

