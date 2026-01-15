Alessio Romagnoli lascia la Lazio? I motivi dietro la possibile cessione del difensore romano

Alessio Romagnoli potrebbe lasciare la Lazio nelle prossime settimane. I rumors indicano un possibile trasferimento già a gennaio, alimentato da tensioni tra il difensore di Anzio e la società. La situazione sembra derivare da promesse non mantenute, che hanno contribuito a un rapporto deteriorato. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle trattative e dalle scelte del giocatore e del club.

Calciomercato Lazio: scelto il sostituto di Romagnoli - Tuttavia, Romagnoli è legato alla Lazio da contratto valido fino a giugno 2027, ma non avrebbe digerito il mancato rinnovo dopo vari incontri. fantacalcio.it

Lazio, Abbate: "Sarri, Romagnoli e le dimissioni: vi spiego tutto" - Guarda al Brasile sognando il colpo Rayan, vola in Spagna nel tentativo, per ora vano, di acquistare Pedraza e convincere Toth a trasferirsi nella. lalaziosiamonoi.it

Il retroscena: Romagnoli e il Qatar, c’è un nodo da sciogliere Ieri sera vi abbiamo anticipato il filo diretto in corso tra Roberto Mancini, allenatore dell’Al-Sadd, e Alessio Romagnoli. Confermiamo come l’ex commissario tecnico della Nazionale abbia chiesto al facebook

Contatto tra l’AlSadd di Mancini e Alessio #Romagnoli. Il difensore è lontano dal rinnovo con la #Lazio e potrebbe lasciare in questa sessione di mercato. @sportmediaset x.com

