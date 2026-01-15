Alessio Romagnoli lascia la Lazio? I motivi dietro la possibile cessione del difensore romano
Alessio Romagnoli potrebbe lasciare la Lazio nelle prossime settimane. I rumors indicano un possibile trasferimento già a gennaio, alimentato da tensioni tra il difensore di Anzio e la società. La situazione sembra derivare da promesse non mantenute, che hanno contribuito a un rapporto deteriorato. La decisione finale dipenderà dagli sviluppi delle trattative e dalle scelte del giocatore e del club.
Alessio Romagnoli e la Lazio potrebbero dirsi addio. Infatti sono sempre più insistenti i rumors di un addio già a gennaio del difensore di Anzio, dichiaratamente tifoso laziale, il cui rapporto con la società si è ormai incrinato a causa di promesse che non sarebbero state mantenute in merito a. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Leggi anche: Lazio, Romagnoli in dubbio per San Siro. Quali sono le condizioni del difensore biancoceleste?
Leggi anche: Gatti Milan: cosa c’è di vero dietro a questo voci e qual è la posizione della Juve sul possibile addio del difensore. La verità!
Lazio, Romagnoli può partire subito: Mancini lo chiama all’Al-Sadd; Lazio, Romagnoli potrebbe partire: ecco a chi interessa; Lazio, offerta per Toth. Romagnoli può lasciare: Mancini lo vuole in Qatar; VIDEO. Lazio, l’Al-Sadd di Mancini insiste per Romagnoli.
Alessio Romagnoli lascia la Lazio? I motivi dietro la possibile cessione del difensore romano - Il classe 1995 arrivato a Formello nell'estate del 2022 potrebbe partire in questa sessione di mercato. romatoday.it
Calciomercato Lazio: scelto il sostituto di Romagnoli - Tuttavia, Romagnoli è legato alla Lazio da contratto valido fino a giugno 2027, ma non avrebbe digerito il mancato rinnovo dopo vari incontri. fantacalcio.it
Lazio, Abbate: "Sarri, Romagnoli e le dimissioni: vi spiego tutto" - Guarda al Brasile sognando il colpo Rayan, vola in Spagna nel tentativo, per ora vano, di acquistare Pedraza e convincere Toth a trasferirsi nella. lalaziosiamonoi.it
Il retroscena: Romagnoli e il Qatar, c’è un nodo da sciogliere Ieri sera vi abbiamo anticipato il filo diretto in corso tra Roberto Mancini, allenatore dell’Al-Sadd, e Alessio Romagnoli. Confermiamo come l’ex commissario tecnico della Nazionale abbia chiesto al facebook
Contatto tra l’AlSadd di Mancini e Alessio #Romagnoli. Il difensore è lontano dal rinnovo con la #Lazio e potrebbe lasciare in questa sessione di mercato. @sportmediaset x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.