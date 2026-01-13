Chagall vola ai Diamanti superate le 90mila presenze E aumenta l' affluenza nei musei civici
La mostra dedicata a Marc Chagall a Ferrara ha superato le 90.000 presenze, evidenziando l’interesse crescente per l’offerta culturale locale. A meno di un mese dalla chiusura, l’affluenza ai musei civici continua a registrare un aumento, sottolineando l’importanza di eventi di qualità nel panorama culturale della città. Questo successo testimonia il valore dell’arte e della cultura come fattore di attrazione e crescita per Ferrara.
La mostra dedicata a Marc Chagall conferma il richiamo esercitato dall'offerta culturale ferrarese: a meno di un mese dalla chiusura, l'esposizione ha già superato quota 90mila visitatori, confermando le aspettative degli organizzatori.
