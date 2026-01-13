Chagall vola ai Diamanti superate le 90mila presenze E aumenta l' affluenza nei musei civici

Da ferraratoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La mostra dedicata a Marc Chagall a Ferrara ha superato le 90.000 presenze, evidenziando l’interesse crescente per l’offerta culturale locale. A meno di un mese dalla chiusura, l’affluenza ai musei civici continua a registrare un aumento, sottolineando l’importanza di eventi di qualità nel panorama culturale della città. Questo successo testimonia il valore dell’arte e della cultura come fattore di attrazione e crescita per Ferrara.

La mostra dedicata a Marc Chagall conferma il richiamo esercitato dall’offerta culturale ferrarese: a meno di un mese dalla chiusura, l’esposizione ha già superato quota 90mila visitatori, confermando le aspettative degli organizzatori.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayParticolarmente. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Natale: torna Florence Lights Up a illuminare le piazze e tante attività targate MUS.E per grandi e piccini nei Musei Civici Fiorentini

Leggi anche: Ingresso a un euro nei Musei civici di Verona e apertura straordinaria

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chagall vola ai Diamanti, superate le 90mila presenze. E aumenta l'affluenza nei musei civici.

Marc Chagall in mostra ai Diamanti, la poesia di un esule: “Tante opere mai viste in Italia” - Nella cerimonia inaugurale della mostra ‘Marc Chagall – testimone del suo tempo’ – molti dei discorsi, come quello appena citato dell’assessore alla Cultura, Marco Gulinelli, si sono chiusi con un ... ilrestodelcarlino.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.