Cerimonia delle Olimpiadi c' è un teatro dove si può vedere gratis

Venerdì sera, allo stadio di San Siro, si potrà assistere alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina senza biglietto. La diretta sarà visibile anche in teatro, permettendo a chi non ha il biglietto di seguire l’evento dal vivo. La serata inizia alle otto e promette di essere un momento di grande festa per gli appassionati dello sport.

Al Meet di via Vittorio Veneto la proiezione in diretta venerdì 6 febbraio nell'ambito della Pride House, dove fino al 22 febbraio saranno organizzati tanti eventi Si potrà vedere anche a teatro la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano Cortina, in programma allo stadio di San Siro venerdì 6 febbraio a partire dalle otto di sera. La cerimonia verrà trasmessa dalla Rai in diretta, ma al contrario della Prima della Scala, per la quale da oltre dieci anni si organizza la Prima Diffusa in tanti luoghi della città, per le Olimpiadi non è stato fatto, anche perché il Comune di Milano è vincolato a non spendere neanche un euro per i Giochi.

