I medici-clown di Ridolina a San Luca e Rsa San Cataldo

I medici-clown di “Ridolina”, insieme a un gruppo di cosplayer, hanno visitato ieri 20 dicembre i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del San Luca e della Rsa San Cataldo, portando un momento di sollievo e allegria durante le festività.

Rinnovando la tradizione un coloratissimo gruppo di cosplayer ha organizzato ieri 20 dicembre una visita ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del San Luca. La festosa compagnia di supereroi e personaggi dei cartoni animati si è intrattenuta a lungo con i bambini, i loro familiari e con i sanitari dell'ospedale, "affacciandosi" alle stanze di degenza e portando ai piccoli ricoverati tanta allegria. Nel corso dell'iniziativa è stato anche conferito ufficialmente al personale sanitario in servizio il titolo di " Cavaliere del sorriso ", con tanto di spilla da appuntare subito sul camice.

