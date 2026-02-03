C’era una volta Disney | il concerto di San Valentino a Cassino

Questa sera, al Teatro Manzoni di Cassino, si tiene il concerto di San Valentino dedicato alle musiche Disney. Un’occasione per ascoltare dal vivo le colonne sonore più amate dei film che hanno fatto sognare intere generazioni. L’evento si svolge il 14 febbraio, giorno ideale per celebrare l’amore con una serata di musica e magia.

Cosa: Un viaggio musicale dal vivo attraverso le più celebri colonne sonore dei capolavori Disney.. Dove e Quando: Teatro Manzoni di Cassino (FR), 14 febbraio 2026.. Perché: Per vivere un San Valentino diverso, immersi nella magia di melodie immortali e proiezioni scenografiche.. Ogni grande storia inizia con quattro semplici parole: “C’era una volta”. È una formula magica, una chiave che apre istantaneamente le porte della fantasia, trasportandoci in mondi dove i tappeti volano, gli animali parlano e i sogni diventano realtà. Ma se le parole accendono l’immaginazione, è la musica a catturare il cuore. 🔗 Leggi su Ezrome.it

