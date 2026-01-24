C’era una Volta Roma San Paolo alle Tre Fontane

C’è una volta Roma… Nel quartiere Ardeatino si trova l’Abbazia delle Tre Fontane, uno dei luoghi più significativi della cristianità romana. Situata in una zona tranquilla e ricca di storia, questa abbazia rappresenta un importante punto di riferimento spirituale e culturale. La sua presenza testimonia il patrimonio religioso e storico della città, offrendo un luogo di pace e riflessione per visitatori e fedeli.

Ci troviamo nel quartiere Ardeatino, in uno dei luoghi più sacri della cristianità romana, l’Abbazia delle Tre Fontane. In una piccola vallata sul percorso dell’antica via Laurentina, troviamo uno dei luoghi più sacri della cristianità romana, la Chiesa di San Paolo alle Tre Fontane. Ci troviamo nel quartiere Ardeatino a raccontare cenni di storia risalenti al I secolo d.C., intorno all’anno 67 del 29 giugno, quando l’apostolo Paolo venne martirizzato e decapitato dai soldati di Nerone, accusato di essere un seguace di Cristo. La leggenda narra che la sua testa rimbalzò ben tre volte prima di fermarsi e nei tre punti di rimbalzo, nacquero tre sorgenti, una di acqua calda, una di acqua tiepida ed una di acqua fredda. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - C’era una Volta Roma.. “San Paolo alle Tre Fontane” Leggi anche: C’era una Volta Roma.. “Santa Maria della Pietà” Roma, che tifo tra Olimpico e Tre Fontane: “Un 2025 indimenticabile”Roma, tra l’Olimpico e le Tre Fontane, si prepara a vivere un 2025 ricco di impegni e soddisfazioni. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. La nascita del Medioevo | Quando finì il mondo romano Argomenti discussi: C'era una volta in America; C'era una volta in America su Rai Movie: negli Usa fu un fiasco, fu girato quasi tutto in Italia, l'incidente del wc tre De Niro e Leone; C'era una volta in Argentina; In Fiera un weekend di pezzi vintage e antiquariato con il grande mercatino di C'era una volta. Le avventure di Cliff Booth, terminate le riprese dello spin-off di C'era una volta a... HollywoodNato come spin-off sequel di C'era una volta a... Hollywood, Le avventure di Cliff Booth avrebbe concluso le riprese. comingsoon.it C’era una volta a… Hollywood, Jennifer Lawrence racconta della presunta occasione persa con Quentin TarantinoJennifer Lawrence avrebbe potuto recitare in C'era una volta a... Hollywood? L'attrice affronta le passate voci di corridoio e condivide il suo punto di vista. comingsoon.it Ancora benedizioni, questa volta da Villa Borghese, a Roma: dove don Aleardo ha impartito quella in memoria di Sant'Antonio Abate ai tanti cavalieri e amazzoni intervenuti. Tra loro anche i nostri Elisa Chiementin e Stefano, che ci hanno mandato queste...car - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.